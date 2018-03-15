Савченко дает брифинг (прямая трансляция)

В Службе безопасности Савченко ждут на допрос в деле руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на Донетчине при попытке ввезти из оккупированной территории арсенал оружия.

В 10.30 начался брифинг нардепа Надежды Савченко, который был анонсирован накануне ее пресс-службой.

Местом проведения мероприятия указано Аскольдов переулок, 3а, где находится главное управление СБУ. Отметим, что именно в Службе безопасности Савченко ждут на допрос в деле руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на Донетчине при попытке ввезти из оккупированной территории арсенал оружия.

По словам генпрокурора Юрия Луценко допрос должен начаться в 11:00.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на Донетчине при попытке ввезти из оккупированной территории арсенал оружия.

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Позже Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения. Она также сообщила, что с 12 по 16 марта находится «с запланированной поездкой в Европарламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС». «Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, в установленный законом способ», - заявила Савченко.

В свою очередь пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев сообщил, что в этом году Савченко не обращалась о загранкомандировках. "От начала 2018 года Надежда Савченко не обращалась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой командировать ее в заграничные командировки", - сказал он. По словам Ковалева, Парубий распоряжение о загранкомандировку Савченко не подписывал.

Вчера, 14 марта, Луценко сообщил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко в случае ее неявки 15 марта на допрос в СБУ.

Вечером, 14 марта, стало известно о возвращении Савченко в Украину.