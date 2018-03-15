Савченко вернулась в Украину

Савченко прилетела в Украину рейсом из Мюнхена.

Народный депутат Надежда Савченко прилетела в аэропорт "Борисполь" рейсом Мюнхен - Киев.

В аэропорту ее встречала сестра Вера, сообщает "Страна.ua".

На просьбу издания прокомментировать заявления одного из представителей "Народного фронта" Андрея Тетерука, что она якобы сбежала в Россию, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел и вам все станет понятно".

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"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет...", - сказала народный депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Надежда Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ по делу переговорщика Владимира Рубана, вернется в Украину 15 марта.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко вызывали на вторник, 13 марта, в Службу безопасности Украины на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Напомним, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.