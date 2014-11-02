ЕС не признает псевдовыборы на Донбассе - Могерини

Об этом говорится в соответствующем заявлении Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Я считаю, что сегодняшние "президентские и парламентские выборы" в Донецкой и Луганской "Народных республиках" являются новым препятствием на пути к миру в Украине. Голосование является незаконным и нелегитимным, и Европейский Союз их не признает", - заявила Верховный представитель.

Она подчеркнула, что эти псевдовыборы были проведены "вопреки букве и духу Минского протокола, подписанного представителями трехсторонней контактной группы, и препятствуют усилиям по поиску устойчивого политического решения кризиса".

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"Досрочные местные выборы в соответствии с законодательством Украины, как это предусмотрено Минским протоколом, означают законное и обоснованное восстановление демократического мандата местным органам власти в этих частях Украины. Я призываю все стороны работать в направлении таких выборов", - добавила Могерини.

Верховный представитель подчеркнула, что стремление к миру - это не только политические заявления, это также требует политической воли и добросовестности. "Я надеюсь, что все стороны подтвердят свою приверженность Минскому протоколу и будут действовать согласованно для того, чтобы реализовать его полностью во всех частях", - подчеркнула она.

Могерини заверила, что Европейский Союз привержен поддержке этих усилий и будет продолжать работать в направлении решения кризиса в Украине. "Я призываю все стороны действовать в полном уважении к территориальной целостности, суверенитету, независимости и единству страны", - сказала Верховный представитель.