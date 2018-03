Послы ЕС согласовали продление санкций против "семьи Януковича", но в списке не нашли Лукаш и Клюева

Послы Европейского Союза приняли решение продлить санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС, соответствующее решение было принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей (Coreper).

Сейчас в Раде не сообщают о количестве людей, находящихся в санкционном списке, но, по информации брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, в списке, кроме Януковича, находятся 12 человек, из него исключили Сергея Клюева и Елену Лукаш.

Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим опубликованием в Официальном журнале.

По данным Йозвяка, решение относительно санкций против Януковича должно быть утверждено министрами 5 марта, а санкции против России – 12-го.

