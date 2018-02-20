НАБУ расследует новое производство в отношении экс-председателя фискальной службы Насирова

Детективы Национального антикоррупционного бюро располагают информацией о возможном получении Романом Насировым неправомерной выгоды за содействие в получении возмещения НДС.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по признакам совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), фигурантом которого является экс-председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева от 13 февраля 2018 года о временном доступе к вещам и документам.

«Национальным антикоррупционным бюро Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №52017000000000717 от 25 октября 2017 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины», - отмечается в документе.

В соответствии с обнародованной информации, НАБУ имеет «обоснованные основания» полагать, что экс-председатель Государственной фискальной службы Насиров получал неправомерную выгоду за содействие в получении возмещения НДС.

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«У стороны обвинения есть обоснованные основания полагать, что счет компании UAI-Trade SA, открытый в банковском учреждении Латвийской Республики, мог использоваться для предоставления неправомерной выгоды путем перечисления денежных средств на счета RN Group Limited за содействие в получении возмещения налога на добавленную стоимость», - говорится в постановлении.

Отмечается, что компанию RN Group Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, «фактически контролировал» бывший председатель ГФС.

Также следствие получило информацию по поводу возможного получения средств Насировым на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA за содействие в получении возмещения НДС ООО «Украинские аграрные инвестиции», гендиректором которого экс-председатель ГФС был до 2017 года.

Вместе с тем в постановлении суда не указывается, кто из фигурантов производства имеет статус подозреваемого или обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.