На 32-й блокпост под Смелым доставили воду и еду

Об этом сообщает Твиттер президента Украины Петра Порошенко.

"На 32-й блокпост доставили воду и пищу", - говорится в сообщении.

На 32-й блокпост доставили воду и еду. - Петр Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Это подтвердил советник министра обороны Юрий Бирюков. По его словам, данные о доставке припасов на блокпост в телефонном разговоре подтвердили Порошенко и министр обороны Степан Полторак.

Читайте такжеСилы АТО готовят операцию по деблокированию 32-го блокпоста Нацгвардии близ Смелого"Первый позвонил (кхммммм, добрый вечер Петр Алексеевич!) И рассказал о том, что 30 минут назад КрАЗ ВСУ дошел до блокпоста. Вода и продовольствие", - написал Бирюков в Facebook.

Также ему подтвердили прибытие КрАЗа с продуктами бойцы блокпоста.

"UPD 20:43 26/10/2014 - информация подтверждена с блокпоста, КрАЗ разгружается сейчас", - пишет Бирюков.