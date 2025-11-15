Больше всего от стихии пострадала Португалия.

Мощный шторм "Клаудия" накрыл ряд стран Европы. Известно о трех погибших и десятках раненых в Португалии, тогда как в Великобритании понадобилась эвакуация из-за наводнений.

Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что в течение нескольких дней от непогоды страдала Португалия и части соседней Испании. К субботе шторм достиг частей Великобритании и Ирландии.

В четверг, 13 ноября, спасатели нашли тела пожилой супружеской пары в их затопленном доме в португальском Фернао-Ферро. Предполагается, что они спали и не смогли убежать, когда ночью поднялась вода.

Видео дня

В субботу же на Альбуфейру на юге Португалии обрушился торнадо. Он повредил и уничтожил караваны на территории кемпинга. Сообщалось о гибели 85-летней британки.

По словам регионального командира гражданской обороны Витора Ваза Пинто в расположенном неподалеку отеле 28 человек получили ранения. Двое пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами.

"Португальская метеорологическая служба IPMA объявила для всего Алгарве и районов Бежа и Сетубал желтый уровень опасности, второй по уровню угрозы", – добавляют авторы.

Непогода в Великобритании

В субботу на юго-востоке Уэльса наводнения накрыли город Монмут и прилегающие районы. Спасатели проводили эвакуацию населения.

"Шторм "Клаудия" вызвал значительные наводнения в некоторых районах Уэльса в течение ночи, что продолжает влиять на жилье, предприятия, транспорт и энергетическую инфраструктуру", – заявил представитель правительства Уэльса.

На кадрах с последствиями наводнения в Монмуте видно, что вода затопила центр города и жилые районы.

"Организация Natural Resources Wales выпустила 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются серьезными, а также 17 предупреждений о возможных наводнениях. В Англии, согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды, было 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 предупреждения о возможных наводнениях", – сказано в материале.

Стихия в мире: другие новости

В октябре во Франции внезапный торнадо, пронесшийся к северу от Парижа, повлек гибель человека. Ветер был настолько силен, что опрокинул три строительных крана. Также сообщалось о пострадавших.

Ранее Филиппины сотрясло мощное землетрясение. Существовала угроза цунами. Известно, что землетрясение магнитудой 7,4 длилось около 30-40 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: