Синоптики объявили І уровень опасности, ведь на почве температура упадет до -3°.

В Украине ближайшей ночью ожидаются заморозки. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 25 сентября в северной части страны заморозки на поверхности почвы 0...-3°", - говорится в прогнозе.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Видео дня

Волынская;

Ровенская;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

В Украину идет арктический воздух, который с сегодняшнего дня, 24 сентября, резко изменит погодные условия. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, после настоящего летнего тепла нас ожидает ощутимая осенняя прохлада.

Уже сегодня произойдет резкая перестройка атмосферных процессов: вместо южных потоков начнет преобладать северное направление, что станет сигналом скорой смены сезонов.

По словам синоптика, холодный фронт с северо-запада откроет путь значительно более прохладному воздуху. Сильный ветер также будет усиливать ощущение холода.

С 25 сентября в Украине будет господствовать новый антициклон "Petralilly". Он обеспечит сухую, солнечную, но прохладную осеннюю погоду. Ночью столбики термометров будут опускаться до +2°...+7°, а на почве возможны заморозки. Похолодание продолжится и в течение 26-27 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: