На три ночи подряд объявлено предупреждение І уровня опасности.

В Киевской области несколько дней подряд ожидаются заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью 25-27 сентября по области заморозки на поверхности почвы 0...-3°", - говорится в прогнозе.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Украине претерпит ощутимые изменения. Укргидрометцентр сообщает, что через нашу страну пройдет холодный атмосферный фронт, который изменит направление ветра и приведет к значительному снижению температуры.

Уже сегодня на западе, местами на севере и в Винницкой области ожидаются дожди. 25 сентября осадки возможны в восточных регионах, а также в Закарпатье, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ветер в течение нескольких дней будет колебаться в пределах 5-12 м/с.

Ночная температура составит +9°...+15°, но уже с 25 сентября почти по всей стране, кроме южных областей и Закарпатья, похолодает до +2°...+7°. В северных, большинстве западных и центральных регионов возможны слабые заморозки на почве.

В период 24-25 сентября дневные температуры снизятся до +11°...+16°, а на юге и Закарпатье - до +14°...+19°.

Вас также могут заинтересовать новости: