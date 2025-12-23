В конце года не исключены даже метели.

Новый год в этом году ожидается со снегом и морозом. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Отвечая на вопрос о погоде на Новый год, то есть 31 декабря и 1 января, она отметила, что будет "зимняя погода", ночью ожидается мороз.

Относительно снега, то с 26 декабря и далее, то есть и до 1 января, временами будет выпадать небольшой и умеренный снег.

"Если говорить о 26-27-м, то это будет даже с ветром. Если будет снег, то будут наблюдаться и метели. Не прикидывает нас снегом, конечно, но образование снежного покрова - где-то от 1 до 8 сантиметров", - сказала эксперт.

Так, отметила Голеня, Новый год в этом году будет со снегом и морозом. "От Рождества и начало января тоже может быть. То есть холодный, то есть зимний", - отметила она.

Погода в Украине - прогноз на праздники

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в этом году украинцы будут иметь шанс встретить рождественские и новогодние праздники с настоящей зимней погодой - морозной, снежной и солнечной.

По его словам, с 24 декабря арктическая воздушная масса принесет в Украину похолодание. Самыми холодными станут 25 и 26 декабря, а также последние дни года - с 29 по 31 декабря.

Кибальчич также отметил, что в последние дни декабря ряд циклонов и атмосферных фронтов с севера Европы все же могут принести снег на большую часть территории Украины.

