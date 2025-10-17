Атмосферные фронты уже завтра принесут ближе к Украине дожди с северо-запада Европы.

В Украине ожидается изменение погоды. Атмосферные фронты принесут к нам похолодание и дожди, которые при снижении температуры будут переходить в мокрый снег. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Уже 18 октября усилится ветер. Еще будет тепло, однако все же начнет снижаться температура воздуха на западе Украины.

"А уже 19-го октября, в воскресенье, похолодание ощутимое охватит практически всю Украину", - предупреждает Наталья Диденко.

Дневная температура воздуха, по ее данным, снизится до +4...+8 градусов. Немного теплее будет на юге и востоке Украины.

"И дождь, который также ожидается в течение 19-го октября, при такой низкой температуре воздуха, конечно, может переходить в мокрый снег", - сообщила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

18-го октября в Киеве еще будет относительно тепло, ведь воздух прогреется до +14 градусов, однако уже с дождем.

"А вот 19-го октября - внимание! - ожидается резкое изменение погоды, в Киеве температура воздуха снизится до +4 градусов днем!", - предупредила Наталья Диденко и отметила, что дождь может переходить в мокрый снег.

Погода в Украине - прогноз на выходные

По данным Погода УНИАН, 18 октября погода в Украине резко испортится. Днем во многих областях пройдут небольшие дожди, а температура снизится до +7°...+10°, только на юге и востоке будет на несколько градусов теплее.

19 октября на крайнем севере Украины похолодает до +3°...+5° и есть вероятность небольшого дождя с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо и немного теплее, +7°...+10°.

