Ученые говорят, что до половины ледников планеты могут быть потеряны уже к концу века.

Большой ледник недалеко от Сиэтла, существовавший тысячи лет, полностью исчез. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, климатический кризис нанес последний удар по крупнейшему в регионе леднику Хинман.

Гляциолог Маури Пелто рассказал изданию, что посещал и наблюдал за горой Хинман в течение 40 лет. А летом 2022 года, когда температура резко возросла, а северо-запад охватила безжалостная засуха, Пелто повел команду на гору только для того, чтобы увидеть кончину ледника.

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"Он полностью исчез. Это был самый большой ледник в этой части горного хребта - он был исключительным", - посетовал ученый.

Также исследователи недавно обнаружили, что до половины ледников планеты могут быть потеряны к концу века, даже если амбициозные глобальные цели в области климата, включая отказ от ископаемого топлива, будут достигнуты.

По словам ученых, за последние годы таяние ледников в Гренландии значительно ускорилось и распространилось вглубь острова.

По данным ученых, основным фактором будущей потери льда является Северо-Восточный Гренландский ледниковый поток. Только этот сектор длиной около 600 км и шириной 30-50 км повысит уровень моря на 13,5-15,5 мм к 2100 году. Это вызовет стремительные изменения в следующем столетии.

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