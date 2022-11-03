По словам ученых, виной всему глобальное потепление.

Некоторые из самых известных в мире ледников изчезнут с лица Земли к 2050 году. К такому выводу пришло ЮНЕСКО, передает Reuters.

Как сообщается, ледники в Доломитовых Альпах в Италии, в Йосемитском и Йеллоустонском парках в США и на горе Килиманджаро в Танзании исчезнут к 2050 году из-за глобального потепления, независимо от повышения температуры.

Культурное агентство ЮНЕСКО отслеживает около 18600 ледников. Согласно докладу, к 2050 году треть из них исчезнет.

Видео дня

Ведущий автор отчета Талес Карвалью заяви, что единственной наиболее важной защитной мерой для предотвращения крупного отступления ледников во всем мире будет резкое сокращение выбросов углерода.

Таяние ледников - глобальная угроза для человечества

Ученые из Китайской академии наук выяснили, как на мир может повлиять глобальное потепление. Оказалось, это принесет нам не только климатические изменения, но и ряд других более серьезных проблем. В ледниках, которые уже начали таять, ученые обнаружили около тысячи неизвестных бактерий, они могут вызвать новые болезни и даже эпидемии.

Согласно одного из исследований, следующая пандемия может прийти из Арктики. Глобальное потепление может высвободить вирусы, которые заморожены в ледниках Арктики.

Тем временем ученые предложили "заморозить" Северный и Южный полюса распылением диоксида серы. Это якобы поможет остановить таяние ледников.

Вас также могут заинтересовать новости: