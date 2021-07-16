Обильному выпадению осадков способствует муссон на южном берегу Аденского залива.

В Объединенных Арабских Эмиратах искусственно вызвали дожди в 50-градусную жару.

Об этом сообщает издание thenationalnews.com.

Как сообщается, в стране испытали новые технологии вызова осадков в засушливый сезон.

В частности, синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

Читайте такжеЖара не отступает, но кое-где пройдут долгожданные дожди: погода на 16 июля (карта)

По данным издания, обильному выпадению осадков способствует явление, известное как хариф в Омане. Это летний муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.

Напомним, аномальная жара накрыла страны Ближнего Востока. В четырех странах из них были установлены температурные рекорды.

А в Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов Цельсия на солнце. Нынешнее лето в стране, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет. На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская