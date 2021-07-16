В Объединенных Арабских Эмиратах искусственно вызвали дожди в 50-градусную жару.
Об этом сообщает издание thenationalnews.com.
Как сообщается, в стране испытали новые технологии вызова осадков в засушливый сезон.
В частности, синоптики сообщили, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.
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По данным издания, обильному выпадению осадков способствует явление, известное как хариф в Омане. Это летний муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.
Напомним, аномальная жара накрыла страны Ближнего Востока. В четырех странах из них были установлены температурные рекорды.
А в Кувейте температура воздуха достигла 70 градусов Цельсия на солнце. Нынешнее лето в стране, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет. На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.
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