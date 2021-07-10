На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию.

Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце.

Как сообщает местная газета Al Rai, нынешнее лето в стране, таким образом, становится самым жарким за последние примерно 70 лет.

На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.

"Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака, где солнце находится прямо перпендикулярно ему. Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия (формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14-17 м/с и выше - ред.), влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", - приводит издание слова члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира.

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Он считает, что из-за серьезных изменений климата в регионе и в мире в течение ближайших 50 лет средняя температура воздуха в летнее время в Кувейте может достичь 60 градусов Цельсия.

Между тем в департаменте метеорологии при Генеральном управлении гражданской авиации Кувейта заявили, что не подтверждают такие высокие показатели аномальной жары, останавливаясь на уровне 53,5 градуса Цельсия на солнце, однако допускают, что термометры в автомобилях и другие измерительные приборы действительно могут показывать от 65 до 70 градусов Цельсия, передает ТАСС.

По данным ведомства, умеренная температура воздуха в ночное время суток и высокая температура днем в стране сохранятся до дня осеннего равноденствия, то есть то 22 сентября. Однако, как указали опрошенные газетой специалисты, "уже можно сказать, что зарегистрированные показатели температуры являются самыми высокими в мире на текущий момент".

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Автор: Ирина Погорелая