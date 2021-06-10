В четырех странах Ближнего Востока установлены температурные рекорды.
Об этом сообщает meteoprog.
Как сообщается, в Омане, Иране, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах температура местами достигла +50°С. Например, в Свейхане, небольшом городке примерно в 80 км к востоку от Абу-Даби, температура воздуха составила +51°С. Похожие показатели были зафиксированы в округе Омид на юго-западе Ирана и в городе Эль-Джахра в Кувейте. На севере Омана жара достигла +50°С.
Отмечается, что эти показатели стали рекордными для июня в странах Персидского залива.
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