Во многих странах установлены температурные рекорды.

В четырех странах Ближнего Востока установлены температурные рекорды.

Об этом сообщает meteoprog.

Как сообщается, в Омане, Иране, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах температура местами достигла +50°С. Например, в Свейхане, небольшом городке примерно в 80 км к востоку от Абу-Даби, температура воздуха составила +51°С. Похожие показатели были зафиксированы в округе Омид на юго-западе Ирана и в городе Эль-Джахра в Кувейте. На севере Омана жара достигла +50°С.

Отмечается, что эти показатели стали рекордными для июня в странах Персидского залива.

Вас также могут заинтересовать Новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская