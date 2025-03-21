Сфотографировала их сотрудница местного гидрометцентра.

В небе над Винницей увидели сразу несколько необычных и очень редких явлений. Об этом сообщили в Винницком областном центре по гидрометеорологии.

Снимки сделала сотрудница гидрометцентра Валентина Собчук. На фотографиях можно увидеть радужные облака, перисто-кучевые облака с небольшим эффектом радужности и маленький бонус - облако в форме кита.

"Явления редкие, но, к сожалению, очень скоротечные", - отмечают синоптики.

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Напомним, в 2023 году в небе над Киевом также наблюдали необычное явление. Над столицей буквально на несколько минут образовалась радуга, которая напоминала "радужное облако", что является редким горным феноменом.

Тогда синоптики объяснили, что "радужные облака" состоят из водяных кристаллов одинакового размера. Они появляются, когда Солнце занимает определенное положение на небе и при этом практически полностью скрывается за плотными облаками. В результате сохранения оптических свойств солнечного света на облаках, они окрашиваются в разные цвета.

Необычные природные явления в Украине

В том же 2023 году в Киеве увидели уникальное природное явление - настоящий водяной смерч. Это произошло на озере Вербное на Оболони недалеко от парка "Наталка". А в Одессе наблюдали огненный смерч.

В то же время украинским полярникам в Антарктике удалось снять редкое явление на воде - мельничный лед.

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