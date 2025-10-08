Туристов просят не выходить в горы из-за непогоды.

В Карпатах начался настоящий зимний шторм. Об опасности предупреждают горные спасатели Прикарпатья.

"Спасатели предостерегают - в горах осложнение погодных условий. Просим воздержаться от выходов в высокогорье", - говорится в сообщении.

Как отмечается, утром на горе Поп Иван облачно, видимость ограничена, идет снег и дует ветер со скоростью 20 м/с. Температура воздуха при этом -3°С.

По данным Укргидрометцентра, 8 октября в Украине по-настоящему осеннюю щедрую на дожди погоду обусловят атмосферные фронты от циклона, расположившегося над Черным морем. Давление будет падать, а влажность будет оставаться высокой. Теплее всего будет на востоке и юго-востоке, а холоднее всего - ночью в западных областях.

По всей стране сегодня будет облачно. Повсеместно, кроме крайнего запада, пройдут небольшие и местами умеренные дожди. В Одесской области осадки будут значительными, а по южным районам - сильные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +8°...+13°, в юго-восточной части - до +16°, в западных областях лишь +4°...+9°. Днем столбики термометров покажут +11°...+16°, на востоке и юго-востоке страны разогреет до +16°...+21°.

