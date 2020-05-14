На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" (видео)
Жителей предупреждают о наводнениях.
Тайфун "Вонгфонг" обрушился на филиппинский остров Самар.
К Филиппинам приближается тропический шторм "Вонгфонг"
Он вышел на сушу в муниципалитете Сан-Поликарпо и продолжает движение в западном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.
Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 155 км/ч, порывы достигают 190 км/ч. Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях, высоких волнах и штормовом нагоне объявлены в островных группах Лусон и Висайские острова. Пока наибольшая опасность остается для острова Самар и южной части острова Лусон. Жителей предупреждают о серьезном ущербе: разрушении домов, проблемах с электроснабжением, наводнениях.
WATCH: Typhoon #AmboPH batters San Policarpo, Eastern Samar with strong winds and heavy downpour causing almost zero visibility in town this Thursday afternoon.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 14, 2020
The storm made landfall in this town at 12:15 p.m. today. (Video courtesy of Roselyn Teñoso) pic.twitter.com/o1L4UiPsL1
Напомним, тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, усилился до тайфуна.
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