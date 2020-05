На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" (видео)

Жителей предупреждают о наводнениях.

Он вышел на сушу в муниципалитете Сан-Поликарпо и продолжает движение в западном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 155 км/ч, порывы достигают 190 км/ч. Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях, высоких волнах и штормовом нагоне объявлены в островных группах Лусон и Висайские острова. Пока наибольшая опасность остается для острова Самар и южной части острова Лусон. Жителей предупреждают о серьезном ущербе: разрушении домов, проблемах с электроснабжением, наводнениях.

WATCH: Typhoon #AmboPH batters San Policarpo, Eastern Samar with strong winds and heavy downpour causing almost zero visibility in town this Thursday afternoon.



The storm made landfall in this town at 12:15 p.m. today. (Video courtesy of Roselyn Teñoso) pic.twitter.com/o1L4UiPsL1