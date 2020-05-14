На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" (видео)

13:05, 14 мая 2020
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Жителей предупреждают о наводнениях.

На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" / twitter.com/jennlyalzate
На Филиппины обрушился тайфун "Вонгфонг" / twitter.com/jennlyalzate

Тайфун "Вонгфонг" обрушился на филиппинский остров Самар. 

К Филиппинам приближается тропический шторм "Вонгфонг"

Он вышел на сушу в муниципалитете Сан-Поликарпо и продолжает движение в западном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 155 км/ч, порывы достигают 190 км/ч. Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях, высоких волнах и штормовом нагоне объявлены в островных группах Лусон и Висайские острова. Пока наибольшая опасность остается для острова Самар и южной части острова Лусон. Жителей предупреждают о серьезном ущербе: разрушении домов, проблемах с электроснабжением, наводнениях.

Напомним, тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, усилился до тайфуна.

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Теги: #погода#Филиппины#тайфун
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