Тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, стал тайфуном

10:58, 14 мая 2020
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Ожидается, что 14 мая тайфун обрушится на остров Самар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, усилился до тайфуна.

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Он находится в 230 км к востоку от муниципалитета Катарман на острове Самар и движется в западном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.

Ожидается, что 14 мая тайфун обрушится на остров Самар, а на следующий день достигнет острова Лусон. Проливные дожди и сильный ветер ожидаются примерно через 12 часов. Кроме того, в течение 48 часов будет действовать предупреждение о штормовом нагоне высотой 1,0-3,0 м.

Напомним, в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.

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Теги: #погода#Филиппины#тайфун
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