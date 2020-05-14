Тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, стал тайфуном
Ожидается, что 14 мая тайфун обрушится на остров Самар.
Тропический шторм "Вонгфонг", который надвигается на Филиппины, усилился до тайфуна.
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Он находится в 230 км к востоку от муниципалитета Катарман на острове Самар и движется в западном направлении со скоростью 15 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Филиппинскую администрацию атмосферных, геофизических и астрономических услуг.
Ожидается, что 14 мая тайфун обрушится на остров Самар, а на следующий день достигнет острова Лусон. Проливные дожди и сильный ветер ожидаются примерно через 12 часов. Кроме того, в течение 48 часов будет действовать предупреждение о штормовом нагоне высотой 1,0-3,0 м.
Напомним, в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.
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