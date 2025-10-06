Тепло по стране распределится неравномерно.

Циклон вызовет дожди в ряде областей Украины 7 октября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях", - спрогнозировала она.

На остальной территории, по данным Наталки Диденко, будет преобладать погода без существенных осадков.

Температура воздуха будет оставаться неоднородной. На западе страны будет прохладно - всего +9...+12, на юге и востоке будет теплее всего, +15...+21. На севере столбики термометров покажут +12...+14, в центре +12...+16, а на Днепропетровщине воздух прогреется до +18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 7 октября, по прогнозу Наталки Диденко, без существенных осадков. Днем температура повысится до +14 градусов.

Погода в октябре - прогноз на месяц

В середине осени погода в Украине будет оставаться довольно теплой. Об этом в комментарии для Погода УНИАН рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС и НАН Украины, кандидат географических наук Вера Балабух.

По ее словам, октябрь может оказаться примерно на два градуса теплее средних многолетних показателей. Средняя температура будет колебаться от +9° на северо-востоке до +13° и выше на юге страны.

Также в октябре значительно чаще будут наблюдаться туманы, ведь антициклональная ясная погода отходит, уступая место более влажным процессам.

