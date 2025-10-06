Всю неделю в нашей стране будет дождить.

На этой неделе в Украине ожидается пасмурная и дождливая осенняя погода. В течение всей недели будут осадки, местами интенсивные. На западе и севере традиционно будет прохладнее всего, а на востоке в отдельные дни ожидается тепло до +17°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 6 октября, практически по всей Украине будет пасмурно. Только на юго-востоке ожидаются солнечные прояснения. Местами на западе, в центре и юге пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут на западе, севере и в центре +10°...+14°, на юге и востоке ожидается +15°...+17°, а в Крыму - до +20°.

Во вторник, 7 октября, погода в Украине существенно не изменится. В северной части и на левобережье осадков не ожидается, на остальной территории пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура на западе и севере +12°...+14°, в центре - до +16°, на юге +17°...+20°, а на востоке местами будет аж +21°.

В среду, 8 октября, в большинстве областей Украины покапают небольшие осенние дожди. На западе и востоке ожидаются солнечные прояснения. Температур существенно не изменится, только на юге и востоке будет не выше +15°...+19°.

В середине недели, 9 октября, украинцев ждет пасмурная погода. Небо затянет тучами и в большинстве областей пройдут дожди, местами - значительные. Только на западе и севере страны осадков будет меньше. В большинстве областей будет +11°...+15°, на юге и востоке - до +17°...+18°.

Перед выходными, 10 октября, осадки в Украине ослабнут и лишь местами по стране покапают небольшие дожди. Температура существенно не изменится.

На выходных резких изменений погоды даже не ожидается. В течение 11 и 12 октября местами в Украине будет дождить. Столбики термометров в большинстве областей покажут +11°...+15°, на юге и востоке будет на пару градусов теплее.

