Во второй половине октября температура может снизиться, хоть и будет оставаться достаточно высокой, а осадков станет значительно больше.

Октябрь в Украине будет еще достаточно теплым, как для середины осени. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Она отметила, что расчеты по прогнозам на месяц делают мировые центры. "Относительно той погоды, которая будет наблюдаться осенью, и относительно температуры воздуха достаточно единодушное мнение. Практически у всех прогностических центров все модели однозначно говорят о том, что у нас и в дальнейшем температура воздуха будет оставаться аномально высокой", - сказала Балабух.

По ее словам, этому будет способствовать как усиление парникового эффекта, так и особенности общей циркуляции атмосферы, которые будут характерны именно для этого периода:

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"Поэтому ожидается, что октябрь может быть в среднем где-то на два градуса выше нормы. То есть это тот прогноз, который давали в конце лета, - он практически сохраняется. Средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 9 градусов на северо-востоке страны до 13 градусов и выше на юге страны".

Что касается распределения температуры в течение месяца, то она может быть достаточно высокой в начале месяца, аномально высокой, а затем постепенно будет снижаться.

"В конце концов, октябрь - это центральный месяц осени. А для Украины характерна такая особенность для осеннего периода, что первая половина месяца у нас, как правило, - это "золотая" осень - сухая и теплая погода, а вот вторая половина месяца - у нас уже выпадают осадки и, скажем, температура существенно снижается", - сказала Балабух.

Так, добавила она, и этот год не будет исключением: где-то в середине октября, во второй его половине, температура воздуха может снизиться, хотя и будет оставаться достаточно высокой.

"Но вот количество осадков станет значительно больше. То есть та засуха, которая у нас сейчас наблюдалась, дефицит осадков, который отмечается на всей территории страны, - как раз со второй половины октября постепенно будет уменьшаться, хотя и оставаться достаточно высоким", - рассказала метеоролог.

Балабух также отметила, что осадки могут проходить по всей территории страны, что будет способствовать сельскому хозяйству.

Кроме того, на вопрос, должно ли еще прийти в Украину "бабье лето", она отметила, что у нас до сих пор продолжается метеорологическое лето. А уже на этой неделе мы почувствуем снижение температуры, к нам наконец может прийти метеорологическая осень.

"А после этого, опять же, температура воздуха может подняться и мы с вами увидим наконец это "бабье лето". Уже в октябре", - рассказала эксперт.

Она также напомнила, что для октября характерно такое явление как туманы. "В целом в этом месяце таких явлений может быть значительно больше по сравнению с предыдущими месяцами, когда у нас царила антициклональная сухая погода, было солнечно и ясно", - сказала Балабух.

В то же время, отметила она, если в октябре в Украину придет настоящая осень, то на высокогорье Карпат - даже зима.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что уже в начале октября будет ощущаться осенняя свежесть.

По ее данным, в начале второго осеннего месяца дневная температура будет не выше +15...+20 на большей части территории страны.

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