Похолодание, которое уже на выходных охватит Украину, продлится не очень долго.

Сегодня, 17 октября, в Украине еще ожидается комфортная и почти сухая погода, а уже на выходных ситуация существенно изменится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Резкое изменение погода в большинстве областей Украины, по ее данным, состоится 19-го октября. В этот день ожидается сильное похолодание, дождь и, вероятно, мокрый снег.

По прогнозу Наталка Диденко, холодная погода продлится не очень долго и уже на следующей неделе температура снова повысится.

"Потеплеет ориентировочно с 22-го октября", - сообщила она.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

Синоптик Виталий Постригань также говорит, что 18 октября "погодная идиллия в Украине закончится". Вследствие перестройки атмосферных процессов, произойдет падение атмосферного давления на 5-7 единиц, что может негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей.

В воскресенье, 19 числа, на волне атмосферного раздела образуется циклон в акватории Черного моря.

Синоптик также прогнозирует мокрый снег, но для середины октября ничего аномального в этом нет, говорит эксперт. По его данным, почва еще достаточно теплая, поэтому залегать снег долго не сможет.

