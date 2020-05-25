В Западной Австралии бушует сильный шторм (видео)
Ветром повреждены здания, повалено много деревьев.
На западное побережье Австралии обрушился мощный шторм, по охвату территории случающийся здесь раз в десятилетие.
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Порывы ветра более 100 км/ч зафиксированы в городах Джералдтон, Дансборо и Перт, передает Stormnews со ссылкой на ABC.
Ветром повреждены здания, повалено много деревьев. Без света остались 60 тысяч домов, включая 44 тысячи в Перте. Западные районы штата, в том числе город Джералдтон, накрыла песчаная буря.
25 мая в регионе ожидаются проливные дожди, аномально высокий прилив, который может привести к наводнениям, и волны высотой до 8 метров.
Eerie scenes in #Northampton, north of #Geraldton, as strong winds are whipping up large amounts of dust, blanketing large areas of the #CentralWest. Keep up to date with the latest Severe Weather Warning: https://t.co/WKZ9NekCiB— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) May 24, 2020
Video courtesy: Amery Drage. pic.twitter.com/DfZJA8xATq
Напомним, число жертв тропического циклона "Ампан" в индийском штате Западная Бенгалия увеличилось до 80 человек.
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