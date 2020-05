В Западной Австралии бушует сильный шторм (видео)

Ветром повреждены здания, повалено много деревьев.

Порывы ветра более 100 км/ч зафиксированы в городах Джералдтон, Дансборо и Перт, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Ветром повреждены здания, повалено много деревьев. Без света остались 60 тысяч домов, включая 44 тысячи в Перте. Западные районы штата, в том числе город Джералдтон, накрыла песчаная буря.

25 мая в регионе ожидаются проливные дожди, аномально высокий прилив, который может привести к наводнениям, и волны высотой до 8 метров.

Eerie scenes in #Northampton, north of #Geraldton, as strong winds are whipping up large amounts of dust, blanketing large areas of the #CentralWest. Keep up to date with the latest Severe Weather Warning: https://t.co/WKZ9NekCiB

Video courtesy: Amery Drage. pic.twitter.com/DfZJA8xATq