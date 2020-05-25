В Западной Австралии бушует сильный шторм (видео)

09:50, 25 мая 2020
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Ветром повреждены здания, повалено много деревьев.

В Западной Австралии бушует сильный шторм / facebook.com/abcperth
В Западной Австралии бушует сильный шторм / facebook.com/abcperth

На западное побережье Австралии обрушился мощный шторм, по охвату территории случающийся здесь раз в десятилетие.

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Порывы ветра более 100 км/ч зафиксированы в городах Джералдтон, Дансборо и Перт, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Ветром повреждены здания, повалено много деревьев. Без света остались 60 тысяч домов, включая 44 тысячи в Перте. Западные районы штата, в том числе город Джералдтон, накрыла песчаная буря. 

25 мая в регионе ожидаются проливные дожди, аномально высокий прилив, который может привести к наводнениям, и волны высотой до 8 метров.

Напомним, число жертв тропического циклона "Ампан" в индийском штате Западная Бенгалия увеличилось до 80 человек.

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Теги: #погода#шторм#Австралия
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