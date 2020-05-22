Жертвами тропического циклона "Ампан" в Индии стали 80 человек
Радиус действия циклона составлял 450 км.
Число жертв тропического циклона "Ампан" в индийском штате Западная Бенгалия увеличилось до 80 человек.
Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек
"80 человек погибли в результате мощного циклона. Более 600 тыс. человек были эвакуированы. Продолжительность и плотность циклона были еще хуже. Это больше, чем национальная катастрофа", - цитиует главного министра штата Западная Бенгалия Мамату Банерджи Xinhua.
По ее словам, радиус действия циклона составлял 450 км.
"Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Зафиксированы серьезные перебои в электроснабжении, даже у меня дома не было электричества. Мобильная связь также была нарушена, но не волнуйтесь, все будет хорошо", - рассказала Банерджи.
Напомним, из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.
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