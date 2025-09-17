В городе и по Львовской области объявлен І уровень опасности.

Во Львове на сегодня, 17 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 17 сентября днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, гроза", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных явлениях объявлено и для жителей Львовской области, где сегодня днем порывы ветра будут 15-20 м/с и местами пройдут грозы и град.

Из-за непогоды на Львовщине введен І уровень опасности, желтый.

В среду погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Максимально воздух прогреется до +14°...+19°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +16°...+18°.

В целом на этой рабочей неделе на Львовщине ожидается прохладная погода, однако ближе к выходным осадки прекратятся, а температура постепенно повысится до +19°...+24°.

