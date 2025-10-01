По области ожидаются заморозки.

В Киевской области снова ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 3 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в прогнозе.

Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Сегодня на Киевщине ожидается облачная погода с небольшим дождем. Ветер будет восточный, 7-12 м/с. Температура по области +5°...+10°, а в Киеве термометры максимально покажут лишь +7°...+9°.

Украина уже окончательно вошла в осенний сезон, и октябрь продолжит тенденцию прохладной и дождливой погоды. В ближайшие дни ожидаются перепады атмосферного давления, а температура будет оставаться невысокой из-за влияния холодной воздушной массы. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

До 2 октября в Украине будет царить по-осеннему влажная и дождливая погода, которую обусловит поступление холодного воздуха.

В течение этого периода будет сохраняться повышенная влажность. Также 1 октября ожидается достаточно сильный восточный и юго-восточный ветер, а 2 октября местами в центральных, южных и восточных регионах его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +2°...+9°. Уже 2 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на почве 0°...-3°. Днем температура составит +7°...+14°, на юге - до +17°. В высокогорных районах Карпат возможны осадки в виде мокрого снега при температуре около 0° как ночью, так и днем.

