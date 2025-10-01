Холоднее всего было 26 сентября, а выше всего температура поднималась 1 числа.

Метеорологи подвели итоги сентября в Киеве и оказалось, что он стал 13 среди самых теплых в столице с начала наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила 16,8°С. Это выше климатической нормы на 1,9°С.

Холоднее всего было 26 сентября, когда минимальная температура снизилась под утро до +4,7°С. Теплее всего было 1 числа, когда воздух прогрелся до +31,1°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 44 мм или 78% месячной нормы.

В столице в этом году метеорологическая осень наступила с опозданием.

По результатам наблюдений, переход к осени состоялся 24 сентября, что примерно на семь дней позже средних многолетних показателей.

Метеорологи напоминают, что самая ранняя дата наступления осени в Киеве была зафиксирована 25 августа 1993 года, а позже всего она приходила 15 октября - в 2020 году.

На этот раз метеорологическое лето, которое стартовало 21 мая, продолжалось до 23 сентября - всего 126 дней. Для сравнения: в 2012 году лето затянулось на рекордные 166 дней, тогда как в 1990-м было самым коротким и закончилось уже через 88 дней.

