Уже завтра в столице начнутся осадки.

В ближайшие дни в Киеве ожидается мокрая дождливая, однако не холодная погода. в то же время с 11 числа температура снизится на несколько градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 7-11 октября на Киевщине и в городе Киеве на погоду будет влиять южный циклон. Благодаря ему ожидается облачное небо и щедрая на дожди погода. Однако в столице будет умеренно тепло как для этого времени года.

7 октября существенных осадков не ожидается, а в дальнейшем задождит. В течение 8 и 9 октября ожидаются умеренные осадки, в 10 и 11 числа дожди уже будут небольшими.

"Температура будет зависеть от прояснений, но их будет мало, поэтому облака ночью будут защищать воздух от охлаждения, а днем удерживать умеренное тепло", - говорят в Укргидрометцентре.

По области ночью 7 и 10 октября +4°...+10° тепла, 8 и 9 октября +8°...+13°. Днем в целом +11°...+16°, а 11 октября станет на 2-4 градуса прохладнее.

В Украину идут дожди - что известно

В комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе будет дождливо в большинстве областей нашей страны.

В частности 7 октября дожди ожидаются на юго-западе страны, 8 октября осадки будут на севере, в центральных и южных областях. 9 октября небольшие и умеренные дожди пройдут практически по всей территории Украины, только на западе осадки уже будут прекращаться.

