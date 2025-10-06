Существенных осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 7 октября, в Киеве ожидается пасмурная и влажная погода, но без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +9°, а днем столбики термометров покажут +14°. Ожидается пасмурная погода, сплошная облачность и повышенная влажность, но без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне завтра пасмурно, ночью +6°, днем +14°.

В Тернополе 7 октября ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +14°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +14°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью +4°, днем +13°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, пасмурно, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +9°, днем +15°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +16°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +10°...+17°.

В Одессе 7 октября - пасмурно, температура ночью +10°, днем +15°, сильный дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +10°, днем +16°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +15°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +10°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +19°, пасмурно.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +10°...+20°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +11°, днем +21°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +1°, днем +21°.

