Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в столице и по Киевской области.

В Киеве на 18 ноября объявили повышенный уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем 18 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Поэтому в столице и по территории Киевской области ввели I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают синоптики.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, а днем уже ожидается погода без осадков.

Температура в течение суток по области снизится до +4°...+9°, а в Киеве столбики термометров покажут +6°...+8°.

Заморозки в столице - что известно

В Киеве зафиксировали первые этой осенью заморозки, что означает завершение безморозного периода. По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 16 ноября температура воздуха впервые в этом сезоне опустилась до -1,2°.

Специалисты отмечают, что таким образом завершился безморозный период, который длился с 12 апреля - всего 218 дней.

В среднем первые заморозки в столице обычно фиксируют 21 октября, а типичный безморозный период длится около 197 дней.

