Синоптики прогнозують густий туман.

В Днепре на вторник, 7 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"7 октября утром в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - предупреждают синоптики.

По их данным, видимость в тумане составит всего 200-500 метров.

Из-за тумана на Днепропетровщине объявлен уровень опасности I, желтый

7 октября существенных осадков не ожидается. Днем будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области +17°...+22°, а в Днепре столбики термометров покажут +19°...+21°.

Температура 7 и 8 октября еще останутся в пределах +17°...+22°. В дальнейшем погоду будет определять влияние южного циклона, который будет формироваться над Средиземным морем.

По прогнозу синоптиков, на Днепропетровщине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами по области ожидаются усиление северо-восточного и северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Температура несколько снизится. Ночью станет +6°...+11°, а днем +12°...+17°.

"Неделя обещает быть облачной, однако с комфортной температурой и по-осеннему уютной", - говорят в гидрометцентре.

