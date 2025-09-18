В города и по области введен повышенный уровень опасности из-за непогоды.

В Днепре сегодня утром, 18 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 18 сентября в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза", - предупреждают синоптики.

Также сегодня днем ожидается значительный дождь и порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды объявлен уровень опасности I, желтый.

В четверг на Днепропетровщине будет облачно. Ожидается дождь, днем значительный дождь. Гроза. Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, но днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области +14°...+19°, в Днепре столбики термометров покажут +15°...+17°.

Напомним, сегодня ожидается прохождение фронтальных разделов, которые постепенно будут смещаться с запада. Именно они обусловят дожди различной интенсивности и грозы на Днепропетровщине.

В конце недели усилится влияние антициклона с запада, существенных осадков вновь не ожидается. Температура ночью составит +8°...+13°, днем +18°...+23°.

