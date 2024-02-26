Лишь в одной области воздух прогреется до +17°.

Последний понедельник февраля в Украине будет теплым, хотя в ряде областей температура все же снизится. Теплее всего по-прежнему будет на западе старны, где столбики термометров покажут +11°...+14°, на Закарпатье - до +17°, а самая прохладная погода с температурой +3°...+6° ждет жителей северо-востока и востока Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 26 февраля ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +3°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Одессе 26 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -2°, а днем +3°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +5°.

Приметы погоды 26 февраля

Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода, то будет холодная и затяжная весна.

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