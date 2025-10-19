Во многих областях погода будет с признаками приближающейся зимы.

В воскресенье, 19 октября, погода испортится уже по всей Украине. Температура днем заметно упадет, местами будет не выше +4°...+6°. Также ожидается мокрый снег - преимущественно на западе и севере страны, а на остальной территории пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет холодно, мокро и пасмурно. Днем похолодает до +4°...+8°. Небо скроется за облаками, а также пройдут дожди и мокрый снег.

Аналогичная погода с намеком на зиму будет и на севере Украины. Тут столбики термометров не поднимутся выше +4°...+7°, день будет пасмурный с дождями и мокрым снегом.

На востоке Украины сегодня пройдут небольшие дожди, а температура снизится до +9°...+12°.

В центральной части Украины также будет пасмурно и мокро, а в Винницкой области дожди будут с мокрым снегом. Температура днем тут ожидается от +4° до +10°.

Жителей юга сегодня также ждет ухудшение погоды. Температура тут снизится до +9°...+12°, станет пасмурно и задождит.

19 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

19 октября - пророка Иоила. По приметам, если закат красного цвета, то скоро придет похолодание.

