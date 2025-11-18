Укргидрометцентр объявил предупреждение о непогоде на 18 ноября.

18 ноября погода в Украине будет очень ветреной. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"До конца дня 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. Такое предупреждение объявляют, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Людям рекомендють следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погоды.

Погода сегодня - прогноз на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ночью в западных и северных областях будет дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег. Днем по всей Украине, кроме северной части, ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток в западных областях составит лишь 0°...+5°, в северных, Винницкой и Черкасской областях будет немного теплее, +4°...+9°. На остальной территории воздух прогреется до более приятных +12°...+17°.

