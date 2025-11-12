Самая теплая погода ожидается на западе и юге Украины.

В четверг, 13 ноября, в Украине сохранится облачная погода с небольшими дождями, а солнечные прояснения вероятны только на западе. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов. В то же время в ряде обалстей температура заметно снизится.

"Центром прохладной погоды завтра будет островок Черниговщина-Киевщина-Черкасская область, +5...+9 градусов", - предупредила эксперт по погоде.

Ветер в течение суток ожидается небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

В Киеве 13 ноября снова будет преобладать облачная погода с небольшим дождем ночью и утром, а днем в столице ожидается погода без существенных осадков. Температура, говорит Наталка Диденко, будет невысокой, около +6...+7 градусов.

Погода в Украине - чего ожидать в ближайшее время

В Украине в ближайшее время существенного похолодания или снега не прогнозируется, однако после 20 ноября возможно незначительное снижение температуры. Об этом сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, 15-16 ноября в Украине будет преобладать спокойная погода без осадков, лишь на западе возможны небольшие дожди. Температура ночью будет колебаться в пределах 0...+6°, днем +7...+13°. На западе и севере 16 ноября станет немного прохладнее, +4...+10°, а на юге будет теплее: ночью +4...+10°, днем +10...+16°.

Метеоролог отметила, что в начале следующей недели ожидается кратковременное потепление на 2-3 градуса, поэтому в целом сохранится нынешний температурный режим.

