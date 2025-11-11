12фото ua.depositphotos.com

В среду, 12 ноября, по всей Украине будет пасмурно, местами с прояснениями, и мокро. Дожди продолжатся, но их интенсивность снизится. Температура во многих областях также снизится на градус-два. Прохладнее всего будет на западе и севере, +7°...+9°, а на юге и востоке ожидается самая высокая температура, +10°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 12 ноября  ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой  дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Виннице завтра будет +4°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°, небольшой дождь.
  • В Одессе 12 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+12°, небольшой дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.

Какой праздник 12 ноября, приметы погоды

12 ноября - священномученика Иосафата. По приметам, если утром густой туман, то скоро потеплеет.

