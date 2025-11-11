В среду, 12 ноября, по всей Украине будет пасмурно, местами с прояснениями, и мокро. Дожди продолжатся, но их интенсивность снизится. Температура во многих областях также снизится на градус-два. Прохладнее всего будет на западе и севере, +7°...+9°, а на юге и востоке ожидается самая высокая температура, +10°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Тернополе 12 ноября ночью будет +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +4°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°, небольшой дождь.
- В Одессе 12 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+12°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +12°, небольшой дождь.
Какой праздник 12 ноября, приметы погоды
12 ноября - священномученика Иосафата. По приметам, если утром густой туман, то скоро потеплеет.