Наши предки издавна наблюдали за погодой и взаимосвязями в природе. Эти наблюдения народная мудрость запечатлила в погодных приметах. УНИАН собрал самые известные поверья и народные приметы о зиме. Стоит ли им доверять - решать вам. В наши дни климат поменялся и далеко не все наблюдения предков сбываются.
Ранее мы писали, какой будет зима 2022-2023 по прогнозам синоптиков.
Народные приметы про зиму
- Если в ноябре часто идет снег, то зима будет короткой, а весна - ранней.
- В начале ноября часто дождит - в начале декабря будут постоянные снегопады.
- Если до поздней осени с деревьев не опадают листья, то зима будет снежной и суровой.
- Много грибов осенью уродилось - к суровой зиме.
- Муравьи построили высокие муравейники - к морозной и затяжной зиме.
- Если первый снег выпал на теплую землю и сразу растаял, то зима будет мягкой.
- Дуб и береза опали вместе - к теплой зиме, а если они лишились покрова в разное время, то будут сильные морозы.
- В конце ноября деревья стоят в листьях - к сильным морозам после Нового года.
- Богатый урожай рябины предвещает суровую зиму.
- Много шелухи на луке - зима будет морозной и снежной.
Народные приметы погоды про первый снег
- Если до 5 ноября выпал и быстро растаял первый снег, то через месяц начнутся настоящие снегопады.
- Если первый снег выпал в ветреную погоду и быстро растаял, то настоящую зиму ждать ещё долго.
- Зима наступает через 40 дней после первого снегопада.
- Если первый снег выпал ночью, то он пролежит долго, а если днем - быстро растет.
- Первый снег ложится ровным слоем без сугробов - к ранней весне.
- Ноябрьский первый снег означает, что зима будет снежной и морозной, но весна наступит рано.
- На первом снегу много следов птиц и зверей - к скорому ухудшению погоды.
Мокрый и плотный первый снег сулит снежную и холодную зиму , а легкий и пушистый - к сухой зиме с редкими снегопадами.Видео дня