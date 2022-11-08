УНИАН собрал народные приметы про начало зимы, которые составили наши предки.

Наши предки издавна наблюдали за погодой и взаимосвязями в природе. Эти наблюдения народная мудрость запечатлила в погодных приметах. УНИАН собрал самые известные поверья и народные приметы о зиме. Стоит ли им доверять - решать вам. В наши дни климат поменялся и далеко не все наблюдения предков сбываются.

Ранее мы писали, какой будет зима 2022-2023 по прогнозам синоптиков.

Народные приметы про зиму

Если в ноябре часто идет снег, то зима будет короткой, а весна - ранней.

В начале ноября часто дождит - в начале декабря будут постоянные снегопады.

Если до поздней осени с деревьев не опадают листья, то зима будет снежной и суровой.

Много грибов осенью уродилось - к суровой зиме.

Муравьи построили высокие муравейники - к морозной и затяжной зиме.

Если первый снег выпал на теплую землю и сразу растаял, то зима будет мягкой.

Дуб и береза опали вместе - к теплой зиме, а если они лишились покрова в разное время, то будут сильные морозы.

В конце ноября деревья стоят в листьях - к сильным морозам после Нового года.

Богатый урожай рябины предвещает суровую зиму.

Много шелухи на луке - зима будет морозной и снежной.

Народные приметы погоды про первый снег

Если до 5 ноября выпал и быстро растаял первый снег, то через месяц начнутся настоящие снегопады.

Если первый снег выпал в ветреную погоду и быстро растаял, то настоящую зиму ждать ещё долго.

Зима наступает через 40 дней после первого снегопада.

Если первый снег выпал ночью, то он пролежит долго, а если днем - быстро растет.

Первый снег ложится ровным слоем без сугробов - к ранней весне.

Ноябрьский первый снег означает, что зима будет снежной и морозной, но весна наступит рано.

На первом снегу много следов птиц и зверей - к скорому ухудшению погоды.

Мокрый и плотный первый снег сулит снежную и холодную зиму , а легкий и пушистый - к сухой зиме с редкими снегопадами. Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: