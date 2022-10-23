Какой будет зима 2023 года в Украине и сколько снега выпадет - читайте на УНИАН.

Уже сейчас синоптики могут дать примерный прогноз погоды на зиму. Украинцы единодушно надеются на мягкую зиму, ведь отопительный сезон в условиях войны будет очень сложным. Синоптики обещают, что сильных морозов этой зимой не будет, как и обильных снегопадов.

Общий прогноз на зиму - какой будет зима 2022-2023

Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима, как и осень, наступит довольно рано - с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.

Самым теплым месяцем зимы будет декабрь. В январе морозы немного усилятся, но снег будет выпадать редко. В феврале температура останется на уровне января, но снежных дней станет немного больше. В самый теплый месяц зимы ожидается температура +6°, а в самый холодный будет -10°. Средняя температура - примерно 0...-2°.

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Прогноз погоды на декабрь 2022

Декабрь будет достаточно мягким, без серьезных заморозков и долгих снегопадов. Средняя температура за месяц составит 0°, хотя "плюсовая" температура будет часто. С 8 декабря начнется заметное похолодание, затем в 20-ых числах снова потеплеет. Обильные снегопады ожидаются лишь 27-28 декабря.

Прогноз погоды на январь 2023

Январь принесет заметное похолодание и более пасмурное небо, но количество осадков увеличится незначительно. Среднесуточная температура составит -2°, хотя будут и "плюсовые" дни. Заметно холоднее станет по ночам - 10 и 11 января ожидается температурный "минимум". Снег ожидается только в первой половине месяца. Постепенно увеличится длительность светового дня с 8 до 9 часов.

Прогноз погоды на февраль 2023

Февраль 2023 года в среднем будет холоднее, чем в 2022 году. Однако на протяжении месяца температура будет постоянно колебаться. Снег пойдет только в начале и в середине месяца на пару дней. Значительно увеличится длительность светового дня - до 10 часов.

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