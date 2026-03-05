Спокойствие заканчивается: к Земле идёт магнитная буря (график)

Сегодня шторма еще не будет.

В последние дни геомагнитная обстановка на Земле была спокойной и магнитных бурь не наблюдалось. Однако скоро ситуация изменится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, сейчас скорость солнечного ветра немного превышает фоновый уровень из-за влияния корональной дыры. Ожидается, что эти эффекты постепенно уменьшатся в течение 5 и 6 марта.

В то же время трансэкваториальная корональная дыра повернется к нашей планете 6-7 числа. Это увеличит скорость солнечного ветра и, следовательно, ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы в космос. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой, вызывая колебания разной силы.

Во время сильных бурь возможны перебои в работе спутников, связи и навигационных систем. Иногда наблюдаются яркие полярные сияния даже в более низких широтах. Метеочувствительные люди в такие дни могут жаловаться на головную боль, слабость или перепады давления.

Обычно магнитные бури длятся от нескольких часов до пары суток. Учёные отслеживают солнечную активность, чтобы заранее предупреждать о возможных геомагнитных возмущениях.

