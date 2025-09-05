Предварительно, магнитная буря будет не очень сильной, но все равно некоторые люди могут ощутить ее негативное влияние.

5 сентября геомагнитная обстановка останется спокойной - магнитной бури не ожидается.

По данным прогнозов, Кp-индекс не превысит значения 4, что соответствует лишь слабым возмущениям магнитосферы. Для большинства людей такие изменения будут незаметны, а рисков для техники и связи также не ожидается.

Однако уже 6 сентября ситуация изменится - ожидается новая магнитная буря уровня G1. По расчетам специалистов, Кp-индекс поднимется до 5, что может сказаться на метеочувствительных людях и вызвать незначительные помехи в работе навигационных и радиосистем. Поэтому ближайший день можно считать "затишьем" перед новым всплеском солнечной активности.

Британская геологическая служба сообщает ,что причиной магнитной бури станет выброс корональной массы, который произошел на Солнце. Ожидается, что она может длиться несколько дней.

Что делать во время магнитных бурь - советы

Большинство людей никак не ощущают влияние магнитных бурь, но некоторые метеочувствитлеьные люди в эти дни жалуются на ухудшение самочувствия.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, рекомендуют гулять на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и больше отдыхать.

