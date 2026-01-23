На Солнце произошла еще одна вспышка: Земля может оказаться под ударом (график)

Вспышка была с выбросом корональной массы, часть из которой направляется к нашей планете.

Скорость солнечного ветра все еще остаётся повышенной – около 550 км/с. Как ожидается, она будет постепенно снижаться по мере ослабления влияния коронального выброса массы, который произошел 19 января.

Британская геологическая служба сообщает, что 23 и 24 января возможны периоды усиленной геомагнитной активности, а также сохраняется небольшая вероятность кратковременной магнитной бури уровня G1.

В то же время сообщается, что рано утром 22 января вблизи центра солнечного диска произошло извержение небольшого филамента. Первые изображения с приборов указывают, что вспышка была с выбросом корональной массы. Часть этого выброса направлена на Землю. Анализ на данный момент продолжается, а это означает, что есть вероятность новой магнитной бури.

Магнитная буря 19-20 января - подробности

Ранее Погода УНИАН сообщал, что на поверхности Солнца была зафиксирована чрезвычайно мощная вспышка наивысшего класса X, которую сопровождал корональный выброс массы. Поток солнечной плазмы оказался направлен в сторону Земли.

Специалисты сразу предупредили о риске крайне сильной геомагнитной бури. В таких условиях полярные сияния наблюдались не только в высоких северных широтах, но и в регионах, расположенных значительно южнее обычного.

