Небо над Украиной озарило яркое полярное сияние (фоторепортаж)

Заметить его можно было не только на севере страны, но и в центральных областях.

Минувшей ночью в Украине можно было увидеть яркое полярное сияние.

Разноцветные огни красного, розового и зеленого оттенков сверкали в западных областях, на севере старны и даже в Днепропетровской области.

Почему появилось полярное сияние?

Как сообщал Погода УНИАН ранее, Солнце перешло в фазу повышенной активности. На поверхности звезды зафиксировали мощную вспышку высшего класса X. Она сопровождалась корональным выбросом массы, который оказался направленным прямо на нашу планету.

Эксперты сразу же предупредили об очень сильной геомагнитной буре, при которой полярные сияния способны появиться не только в традиционных северных регионах, но и значительно южнее.

Кроме того, на Солнце была зарегистрирована ещё одна экстремально мощная вспышка - класса X1.9, относящегося к наивысшей категории. Она спровоцировала серьёзные радиопомехи, преимущественно в районе Американского континента.

Что такое полярное сияние

Полярное сияние - одно из самых впечатляющих явлений природы. Оно возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем Земли и подсвечивают небо зелёными, розовыми и фиолетовыми всполохами.

