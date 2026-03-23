Новая неделя начнется с магнитной бури: насколько сильным будет удар 23 марта (график)

Начало новой рабочей недели ознаменуется магнитной бурей. Сегодня, 23 марта, ожидается умеренный по своей силе шторм. Об этом сообщает meteoagent.
По данным портала Кр-индекс, который показывает силу магнитной бури, уже поднялся до отметки 6. Это означает, что 23 марта на Земле ожидается магнитная буря класса G2.
О том, что сегодня Землю будет штормить, сообщает и Британская геологическая служба. По словам ученых, на нашу планеты влияют потоки солнечного ветра от корональных дыр на Солнце.
По прогнозу, постепенно геомагнитная активность должна снизиться уже в ближайшие дни.
Магнитные бури уровня G2 - что важно знать и как защитить организм
Магнитные бури уровня G2 относятся к умеренным, но все же ощутимым геомагнитным возмущениям. Они возникают из-за вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц достигают Земли и влияют на её магнитное поле. В такие периоды возможны слабые сбои в радиосвязи, работе спутников и навигационных систем. Иногда фиксируются колебания в энергосетях.
Для людей бури G2 могут проявляться ухудшением самочувствия – головной болью, усталостью, скачками давления и нарушением сна, особенно у метеозависимых. Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, пить воду, избегать стрессов и перегрузок. Несмотря на умеренный уровень, игнорировать такие явления не стоит – они могут влиять как на технику, так и на организм.