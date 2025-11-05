Ее начало ожидается уже 6 ноября.

На Солнце произошло сразу несколько вспышек и выбросов корональной массы, из-за чего на Земле ожидается новая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, из-за большой скорости солнечного веста в последние дни наблюдаются периоды повышенной геомагнитной активности.

Подобная активность также вероятна и в ближайшие 24 часа из-за сочетания остаточных эффектов корональной дыры и слабого коронального выброса массы, который произошел 3 ноября.

Видео дня

Также сообщается, что на Солнце зафиксировали несколько вспышек класса М (средние) и выбросов корональной масс. Один из этих выбросов может нанести скользящий удар по магнитному полю Земли 6 ноября.

Кроме того, ожидается, что корональная дыра на Солнце усилит скорость солнечного ветра в течение 6-7 ноября, что приведет к дальнейшему усилению геомагнитной активности.

Магнитные бури - как защититься

Во время магнитных бурь важно беречь свой организм от перегрузок. Старайтесь больше отдыхать, избегать стрессов и физического перенапряжения. Пейте достаточно воды, откажитесь от алкоголя и крепкого кофе. Полезно проводить время на открытом воздухе и хорошо проветривать помещение. Людям с сердечными проблемами следует соблюдать рекомендации врача и иметь при себе необходимые лекарства. Покой и здоровый сон помогут легче пережить магнитные возмущения.

Вас также могут заинтересовать новости: