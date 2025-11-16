Сегодня буря ожидается несильной.

В конце недели, 16 ноября, на Земле ожидается новая магнитная буря. об этои сообщает Британская гелогическая служба.

По данным ученых, скорость солнечного ветра снижается по мере ослабления влияния корональных выбросов массы, хотя они все еще остаются повышенными.

По-прежнему существует вероятность усиления геомагнитной активности, но сегодня магнитная буря будет слабой - уровня G1.

Магнитные бури на Земле - что произошло 12 и 13 ноября

На Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек этого года, из-за которой в ряде стран Африки и Европы возникли серьёзные перебои в радиосвязи.

По данным space.com, вспышка класса X5.1 стала рекордной для 2025 года, а её излучение напрямую достигло Земли.

Сильнейший выброс произошёл 11 ноября - это самое значительное солнечное событие после октябрской вспышки 2024 года. Его последствия привели к нарушению работы высокочастотной связи на дневной стороне планеты.

9 и 10 ноября в той же активной солнечной области уже фиксировалась серия вспышек. Они сопровождались корональными выбросами массы, которые также достигли Земли и стали причиной масштабных северных сияний.

