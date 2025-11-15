Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце: грозит ли магнитная буря Земле (график)

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса Х - это самые сильные по своей силе извержения.

В последние дни на Земле была экстремальная магнитная буря, вызванная несколькими сильными вспышками на Солнце. И вот, на нашей звезде произошла новая колоссальная вспышка. Об этом сообщает Британская гелогическая служба.

Как сообщается, вспышка класса X4 произошла в той же активной области, что и предыдущие корональные выбросы массы. Однако сейчас эта область уже отклонилась от прямого положения по отношению к Земле.

По данным ученых, любой корональный выброс массы, вероятно, будет иметь лишь скользящие эффекты. Поэтому настолько мощной магнитной бури, как фиксировалось 12 и 13 ноября, пока не ожидается.

Видео дня

В то же время сегодня, 15 ноября, ожидается небольшая передышка - магнитной бури не предвидится. А уже 16 числа снова начнется магнитная буря, но уже слабая.

Экстремальная магнитная буря 12 и 13 ноября - что известно

Несколько дней назад на Солнце зафиксировали одну из самых мощных вспышек этого года, после которой в Африке и Европе наблюдались серьёзные перебои в радиосвязи.

По данным space.com, вспышка класса X5.1 стала наиболее сильной солнечной вспышкой 2025 года, и её воздействие напрямую достигло Земли. В результате вспышки на дневной стороне планеты возникли значительные нарушения высокочастотной радиосвязи.

В той же активной области Солнца 9 и 10 ноября уже происходили вспышки. Они сопровождались корональными выбросами массы, которые тоже достигли Земли и стали причиной масштабных полярных сияний.

По информации издания, последняя вспышка привела к выбросу потока рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения. Эти потоки ионизировали верхние слои атмосферы, что вызвало серьёзное ухудшение качества радиосигналов.

Вас также могут заинтересовать новости: