Никитюк ответила, когда покажет лицо своего 11-месячного сына

Звездная мамочка постоянно публикует фото малыша со спины или скрывает его смайликом.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ответила, когда покажет своего сына Оскара.

Не секрет, что в 2025 году звезда впервые стала мамой. Сейчас Леся часто делится семейным контентом в сети, однако постоянно скрывает лицо сына. Но в новом видео в Instagram с Екатериной Осадчей она ответила, когда наконец познакомит подписчиков с малышом. На эту тему Никитюк высказалась так:

"Скоро покажем. Он сам себя уже покажет. Он уже такой, что..."

К слову, Леся Никитюк познакомилась со своим возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком осенью 2024 года. Влюбленные начали встречаться, а впоследствии мужчина сделал звезде предложение. Затем ходили слухи, что телеведущая беременна, но некоторое время она ни подтверждала, ни опровергала эту информацию. Однако в июне прошлого года она опубликовала фото из роддома и призналась, что родила сына.

Молодые родители сначала скрывали имя мальчика, а уже после крещения объявили, что первенца назвали Оскаром. На данный момент Леся и Дмитрий еще официально не женаты.

